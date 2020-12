Babilon: Roy Gablinger gründet neue Sprecheragentur

Mit der Sprecher-Boutique Babilon ist seit Kurzem eine neue Sprecheragentur am Markt. Nebst allen schweizerdeutschen Dialekten und den wichtigsten Weltsprachen hat sich Babilon auf Migrantensprachen spezialisiert; sei es Tigrinya, Tibetisch oder Albanisch.

Gründer Roy Gablinger ist der Ansicht, dass audiovisuelle Inhalte je nach Nische und Zielpublikum viel häufiger mehrsprachig angeboten werden sollten, heisst es in einer Mitteilung. «Audio in der eigenen Muttersprache berührt immer mehr als ein Untertitel, und der Inhalt wird nachhaltiger aufgenommen», so Gablinger.

Eine weitere Spezialität von Babilon seien die kostenlosen Custom-Demos. Seit über 20 Jahren ist Gablinger selber als Off-Sprecher mit eigenem Studio tätig, heisst es weiter. Während seiner langjährigen Karriere habe er die Erfahrung gemacht, dass Kunden oft nicht abstrahieren können: «Sie hören eine Sprechprobe und können sich nicht vorstellen, wie ihr Text mit dieser oder jener Stimme klingen könnte. Aus diesem Grund sind Custom-Demos Gold wert.»

Die Motivation, eine eigene Sprecheragentur zu gründen, entstand aus den zahlreichen Anfragen seiner Auftraggeber, ob er nicht auch gerade noch die französische, italienische und englische Version organisieren könne, so Gablinger. «Meine Kunden, die mich als Sprecher buchen, schätzen die zeitnahe, unkomplizierte und kundenorientierte Zusammenarbeit, so dass ich mir sagte, meine Kunden sollen doch auch dann in den Genuss dieses Services kommen, wenn nicht ich der Sprecher bin oder andere Sprachen gewünscht sind.»

Als Sprecher ein eigenes Studio zu besitzen, sei auch der Grund dafür, dass er eine schnelle Turnaround-Zeit anbieten könne. Und dank Remote Recording via IP können Kunden bei Wunsch auch live zuhören. «Denselben Ansatz verfolge ich auch mit Babilon. Praktisch alle meine Partner weltweit haben ein eigenes Studio und können deshalb schnell liefern.»

Was das Pricing angeht, verfolgt Babilon einen differenzierten Ansatz. «Für den TV-Spot einer kleinen Handwerkerbude, der drei Wochen gesendet wird und dann ein Jahr später nochmals drei Wochen laufen soll, wird nach einem Jahr kein weiteres Buyout verrechnet. Und der aufwendig produzierte Imagefilm einer Uhrenfirma ist nicht dasselbe wie ein E-Learning-Text für 300 Mitarbeiter – auch wenn beide Texte die identische Länge haben.»

Roy Gablinger hat gemäss Mitteilung den Lockdown genutzt, um sein Angebot online zu bringen. Mit dem Design von Studio Geissbühler und dem Web Development von Kobebeef sei «eine coole, untypische B2B-Plattform entstanden». Als Sahnehäubchen gebe es auf allen Unterseiten jeweils ganz unten kurze Geschichten aus dem Sprecher-Business zu hören – erzählt von Sprechern aus der ganzen Welt – von amüsant bis bizarr. (pd/cbe)