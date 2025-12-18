Brisanz: Rubmedia lanciert Kompetenzzentrum

Publiziert am 18.12.2025

Unter der neuen Marke Brisanz bietet Rubmedia ein integriertes Leistungsportfolio aus Beratung, Kreation und digitalen Services an. Unternehmen, Organisationen und Institutionen können auf die Medien- und Kommunikationskompetenz des Hauses zugreifen, das seit über 100 Jahren Inhalte produziert.

Das Leistungsversprechen von Brisanz lautet gemäss einer Mitteilung: «Wir verbinden Bilder, Worte und Pixel – damit Ihre Botschaft zur Titelgeschichte wird.»

Ein interdisziplinäres Kernteam von acht Mitarbeitenden arbeitet mit weiteren 26 Medienprofis aus der Rubmedia-Gruppe zusammen. Die Zusammenarbeit ist je nach Projekt und Bedarf skalierbar.

Rubmedia wurde 1905 gegründet und bietet heute verschiedene Kommunikationsleistungen an: von strategischer Beratung und Medienproduktion über Media Design und digitale Services wie Websites und Social Media bis hin zu Public Relations und integrierten Werbekampagnen.

Der methodische Ansatz von Brisanz basiert laut eigenen Angaben auf Datenanalyse. Empfehlungen sollen auf belastbaren Daten, fundierten Auswertungen und nachvollziehbaren Ergebnissen beruhen. (pd/cbe)