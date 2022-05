PROL: Rücktritt nach 20 Jahren im Vorstand

Am Dienstag, 26. April 2022, fand die 47. Generalversammlung der Public Relations Gesellschaft Ost-schweiz/Liechtenstein (PROL) statt. Nach 20 Jahren im PROL-Vorstand – davon 13 Jahre als Präsidentin – ist Anita Schweizer von ihrem Amt als Präsidentin und aus dem Vorstand zurückgetreten, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Schweizer habe mit viel Engagement die Regionalgesellschaft geleitet und sich auch auf nationaler Ebene im Zentralvorstand von PR Suisse für die PR- und Kommunikationsspezialisten eingesetzt. Das Präsidium bleibt vorerst vakant, wo-bei die sieben Vorstandsmitglieder die Aufgaben übernehmen.

Bei ihrer letzten Generalversammlung blickte Anita Schweizer auf ein gelungenes Jahr 2021 zurück. So zeigen sich der Mitgliederbestand sowie die Finanzen stabil. Den über 100 Mitgliedern wurden acht attraktive Veranstaltungen zu aktuellen Themen und eine wertvolle Plattform für den Erfahrungsaustausch, die Weiterbildung und zur Vernetzung geboten.

Wahlen und Informationen

An der vergangenen Generalversammlung standen Wahlen für die Amtszeit 2022 bis 2024 an. Hierbei wurden alle sieben Vorstandsmitglieder sowie die beiden Revisorinnen wiedergewählt. Neu wurde das Vorstandsmitglied Claudia Eugster als PROL-Vertretung in den Zentralvorstand von PR Suisse gewählt.

An der GV wurde über das neue Personenzertifikat informiert, das der Dachverband PR Suisse in Zusammenarbeit mit der Swiss Association for Quality (SAQ) für Schweizer PR-Schaffende lanciert hat. Das auf der ISO-Norm basierende Zertifikat ist ein Ausweis für Berufsexperten und soll zur Qualitätssicherung beitragen. Damit nimmt der PR-Verband innerhalb der Schweizer Kommunikationsbranche eine Pionierrolle ein. (pd/cbe)