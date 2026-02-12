Publiziert am 12.02.2026

An der Online-Mitgliederversammlung vom Mittwoch stimmten die Mitglieder mehrheitlich für das Ende der 44-jährigen Organisation. Insgesamt 34 Mitglieder votierten für die Auflösung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hintergrund der Auflösung sind zunehmend schwierige Rahmenbedingungen: rückläufige Mitgliederzahlen, unbesetzte Geschäftsstelle und Präsidium, reduzierter Vorstand und prekäre Finanzen. Hinzu kamen der Wandel und die Neuausrichtung des Berufsstandes.

Für Anfang Dezember 2025 war eine ausserordentliche Mitgliederversammlung zur Abstimmung über die Auflösung angesetzt. Ein Mitglied bot daraufhin an, ab April 2026 Geschäftsleitung und Präsidium in Doppelrolle zu übernehmen. Nach Vorstellung dieses «Plan B» stimmten 27 Mitglieder für eine Fortführung des Verbands.

Am 5. Februar 2026 widerrief das Mitglied sein Angebot ohne Vorankündigung. Der Vorstand leitete daraufhin die Auflösung ein.

Die Website textverband.ch mit dem Texter-Pool bleibt bis circa Mitte Juni online. (pd/cbe)