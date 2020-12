Noord: Sabrina Izumi verstärkt das Team

von Christian Beck

Sabrina Izumi arbeitet seit dem 1. November bei der Berner Designagentur Noord als Brand Managerin und Projektleiterin. Zuvor war Izumi als PR-Consultant bei Jung von Matt Limmat und Burson-Marsteller tätig, dazwischen – von 2016 bis 2018 – arbeitete sie in der NZZ-Unternehmenskommunikation. «Mit Sabrina Izumi haben wir eine seltene Perle gefunden: äusserst erfahren, professionell und zudem menschlich, integer und loyal», so Nicole Trasatti, Partner bei Noord, gegenüber persoenlich.com.

«Ich kenne die Agentur Noord aus meinen Zeiten bei der NZZ und war damals schon von ihrer Designqualität begeistert. Auch die Zusammenarbeit mit Noord hat von Anfang an super gepasst», so Izumi auf Anfrage. Die Arbeit in der Unternehmenskommunikation der NZZ habe der 32-Jährigen zwar grossen Spass gemacht. «Das Agenturleben und das breite Spektrum an Branchen und Aufgaben haben mir aber sehr gefehlt, weshalb ich mich damals entschieden hatte, zu Jung von Matt zu wechseln», so Izumi weiter. Da sie bisher immer in grossen Agenturen gearbeitet habe, sei nun die Position in einer kleineren Agentur besonders reizvoll.