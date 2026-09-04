June: Sakrale Kulisse für Kartoffelernte

Publiziert am 04.09.2026

Für die Kommunikation der diesjährigen, historisch niedrigen Kartoffelernte hat der Verband Swisspatat in Zusammenarbeit mit der Agentur June auf eine ungewöhnliche Inszenierung gesetzt. Die Medienkonferenz fand am Donnerstag in der Zürcher Wasserkirche statt und bildete zugleich den Auftakt zu einer Kartoffelausstellung, teilt June mit.

Zentrales Element der Inszenierung war eine Installation des Szenografen Simeon Meier. Er arrangierte Paloxen – die Lager- und Transportkisten der Kartoffelindustrie – im Kirchenschiff zu einer Torkonstruktion und füllte das Werk mit echten Kartoffeln. Die Installation diente sowohl als Kulisse für die Medienkonferenz als auch als Mittelpunkt der Ausstellung, die bis zum 13. September in der Wasserkirche zu sehen ist.

Für die Standortwahl griff June auf einen historischen Bezug zurück: Die Wasserkirche sei in der Vergangenheit zeitweise als Kartoffellager genutzt worden. Die Ausstellung selbst thematisiert die Geschichte der Kartoffel in der Schweiz sowie die Auswirkungen des Klimawandels auf den Anbau.

Als Teil der Medienaktivierung liess June zudem ein Kochtutorial produzieren. Darin vermitteln Koch Richi Kägi und Sonja Brönnimann von Swisspatat Informationen zur Kartoffel in der Schweiz. Kägis Kartoffelsuppe wurde zum Abschluss der Medienkonferenz sowie an der abendlichen Vernissage degustiert. (pd/spo)