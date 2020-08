Arktis: Sampo Lenzi gründet neue Agentur

Arktis ist die Erdregion um den Nordpol – und damit die Region direkt unter dem Sternbild «Grosser Bär». Der Begriff Arktis ist aus dem altgriechischen Wort für «Bär» abgeleitet. Der Bär findet sich denn auch im Logo von Arktis, dem neuen Studio für Story Design von Sampo Lenzi, dem Marken- und Designexperten mit mehr als 15 Jahren Erfahrungen und Engagements im In-und Ausland.

Der grosse Bär ist das Sternbild mit der grössten Wirkung am Himmel und damit in seinem Effekt der Bedeutung von Story Design für die Kommunikation sehr ähnlich, heisst es in einer Mitteilung. Denn in der Kommunikation müssten die richtigen Geschichten richtig gestaltet werden, um ihre Wirkung zu erzielen: in Inhalt und Dramaturgie, in Design und Umsetzung.

Genau das mache Arktis: Geschichten gestalten, zugeschnitten auf die strategischen Ziele der Kunden. Dabei berate Arktis die Kunden bereits in der Entwicklung des Contents «und setzt diesen dann kraftvoll in Szene». Dabei denke Arktis nicht in einzelnen Formaten und Instrumenten, sondern «in der gekonnten Verknüpfung der verschiedenen Dimensionen und Kanälen». Arktis ermögliche es den Kunden, Story Design als Führungsinstrument im Branding, im Marketing, in der Werbung, in PR und in der Unternehmenskommunikation einzusetzen und so Informationen und Emotionen zu vermitteln – digital und analog, animiert und mehrdimensional.

Arktis kann laut Mitteilung mit Swisscom und Alpiq bereits «eine beachtliche Kundenpalette» vorwiesen. (pd/cbe)