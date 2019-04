DP Video Production: Sandra Bühler neu bei Zürcher Filmagentur

Sandra Bühler war in den letzten vier Jahren bei Swiss Life für diverse Filmproduktionen zuständig. Einerseits als Producerin und andererseits direkt hinter der Kamera oder am Schnittplatz. Dieses breite Verständnis für die Produktion und die Hands-on-Mentalität passe prima zu DP Video Production, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Sandra ist die perfekte Ergänzung in unserem agilen Team, bringt sie doch viel Erfahrung aus der Corporate Welt mit», meint Geschäftsführer David Schildknecht. Die Firma wird in den nächsten Monaten das Profil schärfen und ihr Corporate Angebot ausbauen. Zu den Kunden zählen unter anderem Allianz Suisse, SRF oder Migros. (pd/cbe)