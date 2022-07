Wemf: Sandra Heidelberger leitet Kommunikation

An der Spitze der Kommunikationsabteilung steht ein Wechsel bevor. Die langjährige Director of Corporate Communications, Corinne Gurtner, wird die Wemf per Mitte Juli 2022 «auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen verlassen, um neue Projekte ausserhalb des Unternehmens in Angriff zu nehmen», wie es in einer Mitteilung heisst. «Über meine nächste berufliche Station werde ich gerne bei gegebenem Zeitpunkt informieren», so Gurtner auf Anfrage von persoenlich.com.

Gurtners Nachfolgerin wird Sandra Heidelberger. Die studierte Linguistin mit Vertiefung in Organisationskommunikation (ZHAW) ist seit 2017 Teil des Wemf-Kommunikationsteams, zuletzt in der Funktion als Project Manager Marketing/Communications. (pd/cbe)