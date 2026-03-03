Publiziert am 03.03.2026

Maissen war neun Jahre lang Generalsekretärin der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) und Geschäftsführerin des Hauses der Kantone, wo sie die Koordinationsstelle der 26 Kantone leitete.

Davor war sie in leitenden Positionen bei PricewaterhouseCoopers (PwC) in der Schweiz und New York tätig, zuletzt als stellvertretende General Counsel mit Schwerpunkt Corporate Governance sowie Krisen- und Reputationsmanagement.

Bei der Dynamics Group wird sie gemeinsam mit den Berner Partnern Christoph Nufer und Daniel Piazza tätig sein, wie die Gruppe mitteilt. (pd/nil)