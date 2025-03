Kreisvier: Sandro Looser wird Chief Client Officer

Publiziert am 02.03.2025

Sandro Looser ist seit Anfang 2025 als Chief Client Officer (CCO) und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Basler Kreativagentur Kreisvier tätig. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche.

In seiner neuen Funktion soll Looser zur Weiterentwicklung und zum Wachstum der Agentur beitragen. «Es ist alles da, was es heute braucht: von der eingespielten Beratung über die starke Produktion bis zur schlagkräftigen Kreation. Dazu kommt eine grosse Affinität zu neuen Technologien», wird Looser in einer Mitteilung zitiert.

Alexandra Vatansever, CEO von Kreisvier, ergänzt: «Sandro passt perfekt zu uns, wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben. Er ist nicht nur ein ausgewiesener Experte, sondern bringt auch viel Herzblut, Unternehmergeist und frische Ideen mit.»

Vor seinem Wechsel zu Kreisvier arbeitete Looser fast zwei Jahrzehnte bei der Publicis Groupe, zuletzt als Client Service Director. Während seiner Laufbahn betreute er Marken wie Swiss, Victorinox, Heineken, V-Zug, Baloise, Die Schweizerische Post, das Schweizerische Rote Kreuz und UBS auf nationaler und internationaler Ebene.

Die inhabergeführte Kreativagentur Kreisvier mit Sitz in Basel beschäftigt rund 50 Fachleute aus den Bereichen Beratung, Strategie, Kreation, Produktion und Technologie. (pd/cbe)