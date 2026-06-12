Brisanz: Sara Andrenacci verlässt Energy Schweiz

Publiziert am 12.06.2026

Die Berner Kommunikationsagentur Brisanz erweitert ihr Angebot um einen neuen Bereich für Audio, Podcasts und Audio-Storytelling. Ab dem 15. Juni verstärkt Sara Andrenacci das Team als Kommunikationsberaterin und Audio-Content-Producer, teilt die Agentur mit. Brisanz ist die Kommunikationsmarke der Rubmedia AG.

Andrenacci bringt neun Jahre Erfahrung bei Energy Schweiz mit, wo sie zuletzt als Head of Content Daily und Weekendshows die inhaltliche Führung und Weiterentwicklung nationaler und regionaler Radioformate verantwortete. 2025 schloss sie zudem eine Weiterbildung zur diplomierten Marketingmanagerin HF ab.

Bei Brisanz berät sie Kundinnen und Kunden in Kommunikations- und Content-Projekten und treibt den Aufbau des Angebots für Podcasts, Corporate Audio und digitale Audioformate voran. «Neun Jahre lang habe ich Radioformate mitgestaltet. Jetzt will ich den Kundinnen und Kunden von Brisanz mit meiner Erfahrung zu einem unverwechselbaren Audio-Auftritt verhelfen», wird Andrenacci zitiert.

Pascal Rub, Geschäftsführer und Inhaber von Brisanz, bezeichnet den Zugang als weiteren Schritt in der Entwicklung zur 360-Grad-Agentur: «Mit Sara Andrenacci gewinnen wir eine ausgewiesene Audio- und Content-Spezialistin und können professionelle Podcast- und Audioformate künftig aus einer Hand anbieten.» (pd/spo)