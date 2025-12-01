Senarclens, Leu + Partner: Sarah Beyeler neu in der Geschäftsleitung

Publiziert am 01.12.2025

Beyeler arbeitete nach ihrer Promotion an der Universität Zürich und ihrer Forschungstätigkeit in Tübingen über acht Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Schweizerischen Studienstiftung. Seit 2022 präsidiert sie die Alumni-Vereinigung der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich.

Für Senarclens, Leu + Partner ist Sarah Beyeler seit 2023 als Beraterin tätig. Ab 1. Januar 2026 verstärkt sie die Geschäftsleitung, wie die Agentur mitteilt.

Das Unternehmen beschäftigt elf Mitarbeitende und ist nach eigenen Angaben auf strategische Kommunikation in den Bereichen Technologie, Bildung und Wissenschaft spezialisiert. Zu den Kunden zählen Unternehmen, Hochschulen und Verwaltungen. Ein Schwerpunkt liegt in der Führung von Verbänden.

«Ihr exzellentes Netzwerk sowie ihre umfassende Erfahrung in Wissenschaft und Bildung werden unsere Positionierung in diesen Bereichen zusätzlich stärken», wird Managing Partner Andrea Leu in der Mitteilung zitiert. (pd/nil)