Consign: Sascha Berger wird neuer Managing Partner

Publiziert am 24.11.2025

Sascha Berger stösst als neuer Managing Partner zum Leitungsteam von Consign. Seine langjährige Erfahrung in der Unternehmens- und Geschäftsfeldentwicklung stärkt die künftige strategische Ausrichtung der Agentur, schreibt Consign in einer Medienmitteilung. Mit seiner Kernkompetenz Business Development ergänzt er die bisherigen Leistungen von Consign in den Bereichen Branding, Inbound Marketing und Kommunikation. Damit reagiert die Agentur auf die steigende Nachfrage von Unternehmen nach einem integrierten Leistungsangebot aus einer Hand.

Sascha Berger verfügt über ausgewiesene Expertise im Business Development mit Schwerpunkten im B2B-Umfeld sowie in der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand. Sein umfassendes Know-how in Wachstums- und Entwicklungsthemen hat er bei Start-ups, KMU und internationalen Unternehmen aufgebaut. So war er in leitenden Positionen bei Clear Channel, Velopa und der Hammer Group tätig. Seinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat Sascha Berger mit einem EMBA in Unternehmensentwicklung, Innovation Management und Change Management vertieft. (pd/nil)