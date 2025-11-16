Family: Sascha Djabbari wird Client Service Director

Publiziert am 16.11.2025

Die Family Agency hat Sascha Djabbari zum Client Service Director ernannt. In dieser Funktion übernimmt er die Leitung des Beratungsteams, teilt die Agentur mit Sitz in Uster mit.

Djabbari verfügt über 14 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche. Er war unter anderem bei Wirz tätig, als Digital Director bei TBWA sowie zuletzt als Group Account Director bei der Publicis Groupe. Dort betreute er Kunden wie McDonald's Schweiz, Mercedes-Benz, IKEA, Visa und Migros.

Bei Family Agency wird Djabbari künftig für die strategische Beratung und die Führung des Beratungsteams verantwortlich sein. Die Agentur setzt dabei auf seine Erfahrung in der Leitung integrierter Kommunikationsprojekte und sein Verständnis für digitale Kommunikation. (pd/spo)