Das Grand Hotel Les Trois Rois in Basel hat einen neuen Director of Sales & Marketing: Sascha Schulze kommt von dem zur Oetker Collection gehörenden Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden und wird ab 1. Juli das Führungsteam des Basler Luxushotels ergänzen, wie es in einer Mitteilung heisst.



Stationen bei Four Seasons und Ritz-Carlton

Sascha Schulze blickt als ausgebildeter Hotelier auf langjährige Erfahrung im Bereich Marketing & Sales in der Luxushotellerie zurück. Er wurde an der SRH Riedlingen (DE) ausgebildet und stieg nach seinem Studium direkt in das Luxussegment der Konzernhotellerie ein. Zunächst im Londoner Four Seasons Hotels and Resorts tätig, wechselte der 34-Jährige gemäss Mitteilung 2012 nach Berlin, wo er im The Ritz-Carlton und Grand Hyatt Führungspositionen im Sales-Bereich innehielt. Zuletzt verantwortete Schulze als Director of Sales & Commercial und Mitglied des Executive Committee die Abteilungen Sales, Events und Reservierung des zur Oetker Collection gehörenden Brenners Park-Hotel & Spa.

«Mit seiner eindrucksvollen Tradition und der gelebten Gastgeberkultur gehört das Grand Hotel Les Trois Rois zu den Flaggschiffen der internationalen Grandhotellerie», wird Schulze in der Medienmitteilung zitiert. «Gemeinsam mit dem neuen Team diese Phase gestalten und eine starke Neupositionierung umsetzen zu dürfen, ist für mich eine grosse Herausforderung, auf die ich mich riesig freue.»



Erfahrener Kommunikationsprofi

«Wir freuen uns sehr, dass wir Sascha Schulze für diese Führungsposition gewinnen konnten», wird Philippe D. Clarinval, General Manager des Grand Hotel Les Trois Rois, in der Mitteilung zitiert. «Er wird mit seinem strategischen Können und seiner Erfahrung die Gestaltung transformativer Marketing- und Salesprogramme prägen. Da wir uns in einer zukunftsweisenden Phase der Neuausrichtung befinden, die es nach aussen zu kommunizieren und zu präsentieren gilt, ist es umso wichtiger, auf einen erfahrenen Kommunikationsprofi vertrauen zu können.» (pd/yk)