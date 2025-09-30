Publiziert am 30.09.2025

Grundlage bildeten Workshops mit der Parteileitung, Interviews mit Kantons-, National- und Ständeräten sowie eine Online-Umfrage unter 621 Mitgliedern. Die Analyse zeigt, dass die GLP als modern, liberal, progressiv und lösungsorientiert wahrgenommen wird, gleichzeitig aber auch als verkopft, unklar und wenig wirksam gilt, schreibt Heads in einer Mitteilung.

«Während andere Parteien mit Herz oder Wut mobilisieren, setzt die GLP auf Fakten. Das macht sie glaubwürdig, aber emotional noch zu wenig anschlussfähig», wird Heads-Brand-Profilerin Samira Ciraci zitiert. Die Partei soll pragmatisch und glaubwürdig bleiben, aber charismatischer und mutiger auftreten.

Aus den Erkenntnissen entwickelte Heads ein neues Parteiversprechen: «Willkommen im Team Aufbruch. Die liberalste Kraft für ein gutes Morgen.» Der neue Claim lautet: «GLP – Da liegt mehr drin.» (pd/spo)