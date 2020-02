Die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU setzt im Videobereich schon seit einiger Zeit auf die Ideen und die Umsetzung von Maybaum Film. So auch, als es darum ging, Neulenkerinnen und Neulenkern wichtige Sicherheits- und Verhaltenstipps für die Probezeit mit auf die Strasse zu geben. Maybaum kam bei der Ideenfindung weg vom Drohfinger und verpackte gesetzliche Grundlagen sowie wichtige Empfehlungen in einen filmischen Seitenhieb mit jugendlichem Erzählstil, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Der Verlust des Führerausweises ist für Neulenkende eine sehr schmerzhafte Sanktion, die sie um jeden Preis vermeiden wollen. Deshalb hat uns die Idee von Maybaum, ein How-to-Video mit dem Titel ‹How to keep your driving licence› zu machen, von Anfang an überzeugt», wird Thomas Kramer, wissenschaftlicher Mitarbeiter Verkehrsverhalten, zitiert.

«Wir entwickelten ein Video, das dazu motiviert, den Auto- oder Motorrad-Führerausweis zu behalten. Dafür haben wir bewusst unsere jungen Teammitglieder hinzugezogen. Einige von ihnen dürfen selber erst seit kurzer Zeit Auto fahren», so Michel Frutig von Maybaum Film. Dank der Offenheit der BFU hätte eine angenehme Dosis Witz und Spass ihren Platz im Drehbuch gefunden. Während eines einzigen sportlichen Drehtages ist schliesslich unter der Regie von Laurent Ulrich das gesamte Filmmaterial entstanden, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei der Postproduktion hätte sich wiederum der Maybaum-Nachwuchs austoben und den Kunden mit einem unterhaltsamen Ergebnis überzeugen dürfen.

Das Video ist auf den BFU-eigenen Kanälen, auf zielgruppennahen Plattformen, auf Strassenverkehrsämtern und in WAB-Ausbildungscentern zu sehen.

Verantwortlich beim BFU: Thomas Kramer (Wissenschaftlicher Mitarbeiter Verkehrsverhalten), Claudia Schär (Verantwortliche Digitale Medien); verantwortlich bei Maybaum Film (Konzept, Drehbuch, Produktion): Laurent Ulrich (Regie), Sara Maag (Kamera), Sara Maag, Simona De Roni, Tim Zumstein (Postproduktion), Bluebox Tonstudios, Burgdorf (Sprachaufnahmen). (pd/cbe)