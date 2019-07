Agentur am Flughafen: Schnörkellosen Auftritt geschaffen

Bisher war der unter Stadler-Areal bekannte Gewerbe- und Industriepark Altenrhein eng mit dem Namen des Hauptmieters verbunden. Mit dem bevorstehenden Teilwegzug von Stadler Rail ändert sich dies und das Areal tritt neu unter dem Namen «Werkplatz Altenrhein» auf. Die Entwicklung einer eigenständigen Marke sowie die kommunikative Unterstützung der Vermarktung wurde von der Eigentümerin Swiss Commercial an die unmittelbar neben dem Areal gelegene Agentur am Flughafen übertragen. Zusammen mit einem Projektteam, welches die Bereiche Arealentwicklung, Vermietung sowie strategische Marketingberatung abdeckt, hat die Agentur am Flughafen die Marke «Werkplatz Altenrhein» geschaffen und erste Kommunikationsmassnahmen entwickelt, heisst es in einer Mitteilung.

Gefordert war ein auf den Markenkern reduzierter, stimmiger Arealname und einen schnörkellosen, zum Industriecharakter des Geländes passender Auftritt zu schaffen. Dabei sollte die Qualität des attraktiven, spannenden (aber geschlossenen) Industrieorts nach innen und nach aussen glaubwürdig signalisiert werden.

Neben einem profilgebenden Logo, einer charakteristischen Typografie und passenden Farbwelten wurden differenzierende Schlüsselbilder geschaffen, welche die Grösse des Areals verdeutlichen. Entstanden sind zudem eine Website sowie zielgruppenspezifische Angebotsbroschüren, welche sich individuell bestücken lassen. Auch ein erster Newsletter für die Stakeholder wurde in physischer und elektronischer Form verschickt. Weitere Massnahmen sind zudem am Entstehen und werden in Kürze zu sehen sein.

Auftraggeber: Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial; verantwortlich bei Agentur am Flughafen, Altenrhein: René Eugster (Creative Direction), Miriam Egli (Text/Beratung), Dominique Rutishauser (Art Direction), Tilman Mäder (Grafik), Julia Lüchinger (Koordination); Projektteam Vermarktung: Barbara Springer, Helbling Beratung + Bauplanung AG (Arealentwicklung), Daniel Romer, Cristuzzi Immobilien-Treuhand AG (Vermietung), Martin Steiner Beratung und Coaching (strategische Beratung). (pd/cbe)