Gotom: Schweizer Adtech-Anbieter feiert runden Geburtstag

GoTom entwickelt Software-Lösungen für das Management digitaler Werbevermarktung. Das Unternehmen entstand 2015 als Ausgründung aus der Tamedia-Gruppe. Heute nutzen europäische Publisher und Marktplätze wie Ringier, Teads und Vend die Schweizer Plattform für ihre Werbeverkaufsprozesse.
Die Gründer Alban Grossenbacher (CEO), Ginette Lumbiarres (CPO) und Mike Meier (CTO) sprachen bei der Jubiläumsfeier über die Unternehmensentwicklung der vergangenen zehn Jahre, wie es in einer Medienmitteilung von Gotom heisst.
Das Unternehmen plant die Fortsetzung seiner Expansion. Künftig sollen KI-gestützte Funktionen in den Bereichen CRM, Auftragsabwicklung und Abrechnung entwickelt werden. Zielgruppen sind Unternehmen aus der digitalen Vermarktung und dem Retail Media-Bereich.
Die goTom-Plattform deckt verschiedene Bereiche des Werbeverkaufs ab, darunter Kampagnenplanung, Auftragsabwicklung, Reporting und Abrechnung digitaler Werbeflächen. (pd/nil)
