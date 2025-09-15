Gotom

Schweizer Adtech-Anbieter feiert runden Geburtstag

Das Zürcher Software-Unternehmen hat am 11. September sein zehnjähriges Jubiläum mit einer Veranstaltung am Zürichsee begangen. An der Feier nahmen Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter teil.

Das Gründungstrio um Mike Meier (CTO), Ginette Lumbiarres (CPO) und Alban Grossenbacher (CEO) spricht zu den Gästen. (Bild: zVg/Gotom)