1SP Agency: Schweizer Agentur Promopers übernommen

Publiziert am 23.12.2024

Die Integration der Full-Service-Agentur Promopers soll das Dienstleistungsportfolio der 1SP Agency im Bereich Consumer Electronics, Gaming und Technologie erweitern, heisst es in einer Medienmitteiliung. Promopers besteht seit über 20 Jahren und war bisher in den Bereichen Retail-, Sales- und Channel-Marketing tätig.

Purpura und Feissli bleiben Geschäftsführer

Die bisherigen Geschäftsführer Nicolas Purpura und Fritz Feissli bleiben in ihren Positionen. Laut Markus Oeller, Mitgründer und Geschäftsführer der 1SP Agency, bestehen bereits Synergien durch eine Zusammenarbeit von Promopers mit der 1SP-Tochter FLZR. Diese sollen künftig weiter ausgebaut werden.

Die Agentur verfügte über ein Netzwerk von mehr als 300 Brand Ambassadors und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Sales Promotion, Visual Merchandising, Event Management sowie HR-Outsourcing und Retail Consulting an, heisst es in der Mitteilung. Das Unternehmen nutzt eine eigene Smart-Data-Software-Suite für die Optimierung von Verkaufsstrategien.



Die 1SP Agency will durch die Übernahme ihr bestehendes Angebot, das PR, Creator Marketing, Social Media und AR-/VR-Lösungen umfasst, mit der Retail-Expertise von Promopers ergänzen. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. (pd/nil)