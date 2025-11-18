Tells Studio: Schwyzer Kreativagentur firmiert um

Publiziert am 18.11.2025

Die Schwyzer Kreativagentur Tells Söhne heisst seit Ende Oktober 2025 Tells Studio GmbH. Die Umfirmierung erfolgt zwölf Jahre nach der Gründung durch Iwan von Rickenbach und Matthias Schnüriger, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kreativagentur beschäftigt heute acht Fachkräfte aus den Bereichen Konzeption, Kreation, Design und Webentwicklung an den Standorten Brunnen und Luzern. Seit 2024 gehört Martina Stadler als Partnerin zur Geschäftsleitung und ist finanziell am Unternehmen beteiligt.

Begleitend zur Namensänderung entwickelte die Agentur einen neuen Markenauftritt mit neuen Farben, Typografie, einem Gestaltungssystem und verstärktem Einsatz von Bewegtbild.

Am 13. November 2025 feierte das Unternehmen die Umfirmierung mit rund 50 Gästen im Trübli in Brunnen. (pd/cbe)