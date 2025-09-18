Publiziert am 18.09.2025

Die Schweizer Big Data- und KI-Beratung Scigility AG firmiert neu unter dem Namen Navique. Das 2013 von Daniel Fasel gegründete Unternehmen richtet sein Leistungsportfolio künftig gezielt an C-Level-Führungskräfte wie CIOs und Chief Data und Analytics Officers aus.

«Mit Navique machen wir unsere Stärken in der strategischen Beratung und operativen Umsetzung noch sichtbarer», wird Gründer und CEO Daniel Fasel in einer Mitteilung zitiert. «Wir helfen Unternehmen, nachhaltigen Wert aus ihren Daten zu schöpfen und in einer komplexen digitalen Welt sicher zu navigieren.»

Martin et Karczinski führte zur Neuausrichtung eine qualitative Analyse durch und moderierte mehrtägige Führungsworkshops. Darauf aufbauend entwickelte die Beratung den neuen Namen und Markenauftritt.

Das Logo in Kleinbuchstaben setzt auf «radikale, schön ausbalancierte Reduktion», wie Creative Director Thomas Wolfram erläutert. Die Hausfarbe Orange kommt dezent in Mustern zum Einsatz, die branchenspezifische Datenlandkarten symbolisieren. (pd/cbe)