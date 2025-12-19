Eventtechnik: Screenpro und Mediarent fusionieren

Publiziert am 19.12.2025

Die Screenpro AG aus Volketswil und die Dr.W.A.Günther Media Rent AG aus Wetzikon führen ihre Unternehmen zusammen. Durch den Zusammenschluss wollen die beiden Eventtechnik-Anbieter ihre Marktposition stärken und Synergien nutzen, schreibt die Messerli Group, der beide Firmen gehören.

Beide Marken sollen vorerst bestehen bleiben, heisst es in der Mitteilung vom Freitag weiter. Die Messerli Group hatte Screenpro vor einem Jahr übernommen (persoenlich.com berichtete). Mit der Integration wollte das Unternehmen das bestehende Portfolio der Tochtergesellschaft Mediarent ergänzen.

Künftig entsteht ein Anbieter, der sowohl Display-, LED- und Digital-Signage-Lösungen verkauft als auch hochwertige audiovisuelle Eventtechnik vermietet. Kunden sollen von durchgängigen Lösungen aus einer Hand profitieren – von der Konzeption bis zum Betrieb.

Die operative Führung übernimmt Marc Oliver Sebben, bisheriger CEO der Screenpro AG. Er wird auch das zusammengeführte Unternehmen leiten. Christian Stoob, bisheriger CEO der Dr.W.A.Günther Media Rent AG, wurde von seinen Aufgaben freigestellt. Ob ein breiterer Stellenabbau vorgesehen ist, lässt die Messerli Group auf Anfrage unbeantwortet.

«Die Zusammenführung wird schrittweise und mit hoher Sorgfalt umgesetzt», wird Andreas Messerli, Verwaltungsrat der Messerli Group, zitiert. Die vollständige Fusion ist in den kommenden Monaten geplant. (pd/spo)