Klar: Sechs Werte für eine Identität

Publiziert am 03.02.2026

Um die Arbeitskultur und Werte von innen heraus zu entschlüsseln, führte Klar einen Gruppenworkshop mit Locher-Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Bereichen und Funktionen durch, teilt die Agentur mit. Diese fundierte Analyse der internen Stärken bildete das Fundament für die neue EVP.

Das Ergebnis ist ein Arbeitgeberversprechen mit sechs übergeordneten Werten, welche die Identität des Zürcher Ingenieurunternehmens präzise auf den Punkt bringen, wie es in der Mitteilung heisst.

Parallel zur EVP-Entwicklung realisierte Klar einen digitalen Relaunch für Locher Ingenieure. Der Auftrag umfasste UX/UI, Content-Produktion sowie die Programmierung der neuen Unternehmens-Website. (pd/spo)