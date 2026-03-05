Publiziert am 05.03.2026

See Tickets Schweiz ist seit Ende Februar Teil der Ticketcorner Holding AG. Das Ticketing-Unternehmen war zuvor eine direkte Tochter der CTS Eventim Gruppe und wird künftig innerhalb der Ticketcorner Holding AG geführt, heisst es in einer Mitteilung.

Die Ticketcorner Holding AG ist ein Joint Venture zu je 50 Prozent von CTS Eventim und Ringier. Ziel der Übernahme ist eine schrittweise Integration von See Tickets Schweiz in die Markt- und Plattformstruktur von Ticketcorner. Die Transaktion wurde von den zuständigen Wettbewerbsbehörden freigegeben.

Veranstalter-Kunden von See Tickets Schweiz erhalten Zugang zur Ticketcorner-Plattform, grössere Reichweite, professionelle Digital-Marketing-Lösungen und skalierbare Technologie. Events sollen dadurch an Sichtbarkeit gewinnen und neue Zielgruppen erschliessen. Fans profitieren von einem breiteren Veranstaltungsangebot auf dem grössten Schweizer Live-Entertainment-Marktplatz mit einfachem Ticketkauf.

Oliver Niedermann, CEO von Ticketcorner und Geschäftsführer der Ticketcorner Holding AG, erklärte: «Mit der schrittweisen Integration erweitern wir unser Angebot und investieren gezielt in Technologie, Datenkompetenz und Vermarktung.» Der Anspruch sei, Veranstaltern die leistungsfähigste Plattform im Schweizer Markt zu bieten und Fans den bestmöglichen Zugang zu Live-Erlebnissen zu ermöglichen. (pd/cbe)