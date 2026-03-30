Molinoteq: Selim Akyol übernimmt das Unternehmen

Publiziert am 30.03.2026

Akyol war bislang operativ für das Unternehmen verantwortlich und trägt künftig auch die vollständige strategische und finanzielle Verantwortung. Das schreibt die Firma in einer Medienmitteilung. Knöpfli hatte Molinoteq gegründet und das Unternehmen von Beginn an als Investor begleitet.

Molinoteq beschäftigt 22 Mitarbeitende und betreut nach eigenen Angaben über 200 Kunden in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland sowie in Serbien. Bisher hat das Unternehmen mehr als 450 Projekte im Bereich digitales Marketing und Software realisiert. Für Kunden und Mitarbeitende soll sich durch den Eigentümerwechsel operativ nichts ändern, heisst es in der Mitteilung. (pd/nil)