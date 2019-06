Newsroom Communication: Sendung für Turnfest produziert

Für das Eidgenössische Turnfest 2019 sind rund 70’000 Turnerinnen und Turner aus der Schweiz vom 13. bis 23. Juni nach Aarau gekommen. Newsroom Communication sei mit einem neunköpfigen Redaktionsteam vor Ort, um die Geschehnisse in einer täglichen Sendung festzuhalten und dafür zu sorgen, dass Besucher und Daheimgebliebene das Turnfest-Feeling spüren würden.

Das Turnfest lebe von der Vielfalt und der Freude am Sport. Da sich die meisten Medien hauptsächlich für die «Aushängeschilder» am Fest interessieren würden, sei in Zusammenarbeit mit den Organisatoren ETF-TV entstanden. Neben der herkömmlichen Berichterstattung sei bereits seit Oktober monatlich eine Sendung produziert worden, in der die Radiomoderatorin Dara Masi (Virgin Radio) Turnvereine besucht hat und spannende Hintergründe in die Organisation des Events gab. Als visuell verbindendes Element der Sendung wurde extra ein Bus für die Sendung umgespritzt, mit dem die Moderatorin durch die Schweiz fuhr, heisst es in einer Mitteilung.







Seit dem 12. Juni sei das ETF-TV vor Ort in Aarau und berichtet in einer täglichen Sendung über das Eidgenössische Turnfest. Jeweils um 18.30 Uhr werde die Sendung auf den Kanälen Webseite, Social Media, App publiziert. Nach der Halbzeit wurden insgesamt bereits mehr als 100‘000 Views gezählt.

Newsroom Communication sei für die gesamte Produktion des ETF-TV mit einem Team auf dem Festgelände, um vom Aufbau bis zur Schlusszeremonie Emotionen und Geschichten rund um das Fest einzufangen. Die Sendung werde vor Ort aufgezeichnet und auf der Webseite sowie den übrigen digitalen Kanälen des ETF ausgestrahlt.







