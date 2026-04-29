Publiziert am 29.04.2026

Ab der 81. Ausgabe im Herbst 2026 tritt das Festival unter dem Namen ClassicAscona auf – und will damit erstmals gezielt ein internationales Publikum ansprechen. Hinter der Transformation steht der neue Festivaldirektor Christoph Müller. Unter seiner Leitung soll das seit 1946 bestehende Festival grundlegend neu ausgerichtet werden: weg von der klassischen Konzertreihe, hin zu einem kompakten Mehrformat-Festival über drei Wochen. Die diesjährige Ausgabe findet vom 18. September bis 10. Oktober statt.

Für das Rebranding holte Müller zwei Werber an Bord: Fredy Collioud in beratender Funktion sowie Frank Bodin von bodin.consulting, der das neue Corporate Design verantwortet, teilt letzterer mit.

Der neue Name war dabei eine bewusste strategische Entscheidung. Durch den Zusammenzug der beiden A von «classica» und «Ascona» entsteht ein eigenständiger Markenname, der auf Italienisch als «classica Ascona» und international als «classic Ascona» funktioniert – ein mehrsprachiger Ansatz, der das Festival gezielt auch in der Deutschschweiz und darüber hinaus positionieren soll.

Das neue Logo greift die Tessiner Landschaft auf: Ein Stein, der in den Lago Maggiore fällt und konzentrische Wellen erzeugt, steht als visuelles Echo für Musik, die immer weitere Kreise zieht. Das charakteristische Blau in Pantone 2935 bildet die prägende Farbe des Auftritts.

Auch kommunikativ setzt ClassicAscona neue Akzente. Das Designsystem wurde als flexible Toolbox angelegt, mit der das Festivalteam unter Christine von Siebenthal Plakate, Anzeigen, Programmhefte und Social-Media-Inhalte konsistent umsetzen kann. Die Kommunikation soll dabei nicht nur das Musikprogramm bewerben, sondern auch Ascona und das Tessin als kulturelle Destination sichtbar machen. Die Trägerin des Festivals, die Fondazione Settimane musicali, behält ihren bisherigen Namen. (pd/spo)