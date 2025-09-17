SRG: Severine Schori-Vogt wird HR-Leiterin

Publiziert am 17.09.2025

Der Verwaltungsrat der SRG hat Severine Schori-Vogt zur neuen Leiterin Human Resources gewählt, heisst es in einer Mitteilung von Mittwoch. Piero Cereghetti, der nach über zehn Jahren in den Ruhestand geht, wird nach der Übergabe noch einige Monate spezielle Projekte für die SRG begleiten.

Schori-Vogt bringt umfassende SRG-interne Erfahrung mit. Seit November 2024 leitet sie interimistisch die Direktion Entwicklung und Angebot (E&A), nachdem sie seit 2019 als Stabschefin und stellvertretende Direktorin in diesem Bereich tätig war. Die Anwältin begann ihre SRG-Laufbahn vor zehn Jahren im Rechtsdienst und war zuvor mehrere Jahre bei der Schweizerischen Wettbewerbskommission beschäftigt.

Die neue HR-Leiterin ist Mitglied des Verwaltungsrats von Swiss TXT und der Mediapulse AG sowie Vertreterin der SRG in der Organisation des Swiss Radio Day. Innerhalb der SRG engagierte sie sich für HR-Themen und war Vorsitzende des Diversity Boards.

Entscheidende Phase

Severine Schori-Vogt übernimmt die Leitung des Bereichs Human Resources in einer für die SRG entscheidenden Phase. Im Rahmen des Transformationsprozesses «Enavant» werden die regionalen Fachteams des Funktionsbereichs HR künftig SRG-übergreifend einheitlich geführt.

Sie will die Mitarbeitenden «transparent, fair und verlässlich» durch den Prozess begleiten, wird sie zitiert. Generaldirektorin Susanne Wille betont in der Mitteilung Schori-Vogts tiefes Verständnis für die Organisation und ihre Fähigkeit, Menschen zu verbinden und Veränderung zu gestalten. (pd/spo)