Erdmannpeisker: Shooting auf über 3000 Metern

In einem Shooting in der Monte Rosa Hütte im Walis hat Erdmannpeisker die Schweizer Werkzeuge von PB Swiss Tools gemeinsam mit dem Fotografen Alexander Magerl in Szene gesetzt.

Das Key-Visual ist gleichzeitig auch das Cover für den Produktkatalog, schreibt die Agentur in der Mitteilung. Der Einstieg in die Kapitel werde durch weitere Bilder aus dem Shooting eingeleitet. Darüber hinaus kämen die Fotos auch auf der Website, in den Social Media und am POS zum Einsatz.

Verantwortlich auf Kundenseite: Thomas Schlapbach (Senior Sales Director Switzerland, Europe / Executive Director PB Swiss Tools China) Verantwortlich auf Agenturseite: Gabriel Peisker (CD), Patrick Fawer (AD), Rainer Neusius (Beratung) Fotograf: Alexander Magerl (pd/wid)