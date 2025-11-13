Publiziert am 13.11.2025

In der Berner Agenturlandschaft entsteht ein neues Netzwerk für Kommunikation, Technologie und Design: Sieben Agenturen bündeln ihre Kompetenzen unter dem Namen Future Spark.

Die Allianz vereint die Agenturen Approppo, Begasoft, Designsensor, DesignUnity, Die Schwedin, Previon und Webradar. Insgesamt arbeiten über 60 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen. Das Modell sieht laut einer Mitteilung vor, dass Auftraggeber eine zentrale Ansprechperson haben, während Future Spark die Koordination der spezialisierten Teams übernimmt.

Hintergrund ist die zunehmende Komplexität von Projekten in den Bereichen Kommunikation, Technologie und Markenführung. Oft reiche eine einzelne Agentur nicht mehr aus, um diese Herausforderungen ganzheitlich zu lösen, heisst es.

Das Leistungsspektrum umfasst Business Design, Brand Experience, Product Design und Technology Engineering. Die Allianz richtet sich an mittelgrosse bis grosse Unternehmen, die komplexe digitale und kommunikative Projekte realisieren wollen. Was als punktuelle Zusammenarbeit zwischen den Partneragenturen begann, hat sich zu einem festen Zusammenschluss entwickelt. (pd/cbe)