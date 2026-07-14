Andreas Räber: Sieben Jahre – und ein roter Faden

Publiziert am 14.07.2026

Wie die Andreas Räber Kommunikationsagentur mitteilt, sei das bestehende Publikationskonzept für 2025 gestrafft worden, «ohne an inhaltlicher Substanz oder gestalterischer Qualität zu verlieren». Inhaltlich behandelt der Bericht des Gesundheitsverbands Themen wie Ambulantisierung, Tarifentwicklung, Notfallversorgung und integrierte Versorgung; jener der Familienausgleichskasse bereitet Finanzkennzahlen, höhere Familienzulagen und gesetzliche Entwicklungen auf. Beide Publikationen basieren laut Agentur auf einer über Jahre entwickelten gestalterischen Systematik, die jeweils eine eigene visuelle Identität zulasse. Für die Qualität der Berichte sei das Zusammenspiel mit der Vaka-Redaktion massgeblich, deren aufbereitete Inhalte die Grundlage der Gestaltung bildeten.

Die Agentur verweist zudem auf eine aktuelle Leserumfrage zur «vaka aktuell», dem Magazin der Aargauer Spitäler, Kliniken, Pflegeinstitutionen und Spitex-Organisationen. Die Befragten hätten Inhalte, Gestaltung und professionelle Wirkung positiv beurteilt – konkrete Zahlen liefert die Mitteilung dazu nicht. Die Andreas Räber Kommunikationsagentur entwickelte die «vaka aktuell» laut eigenen Angaben von der ursprünglichen Idee bis zur ersten Ausgabe und prägte deren Erscheinungsbild über mehrere Jahre. (pd/cbe)