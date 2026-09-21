Geschäftsberichte-Rating: Sika gewinnt zum dritten Mal in Folge

Publiziert am 21.09.2026

Sika hat das Schweizer Geschäftsberichte-Rating 2026 zum dritten Mal in Folge gewonnen. Auf den weiteren Plätzen folgen Vat und Swisscom, wie es in einer Mitteilung heisst. Bewertet wurden 198 Unternehmen. Die Auszeichnungen wurden am Montagabend im Six Convention Point in Zürich überreicht. Rund 140 Gäste aus Wirtschaft, Kommunikation und Finanzwesen nahmen an der Preisverleihung teil.

Gesamtranking Geschäftsberichte

Platz1: Sika

Platz 2: Vat

Platz3: Swisscom

Kategorie Design (Print und Online)

Platz1: Vat

Platz 2: Migros

Platz3: Hiag

Kategorie Value Reporting (Print und Online)

Platz1: UBS

Platz 2: SGS

Platz3: Sika

Award «Special Mention»

Design: Schindler

Value Reporting: Lindt & Sprüngli

Kategorie Text

Schweizerische Post

Berücksichtigt werden die Geschäftsberichte aller im SPI vertretenen kotierten Unternehmen. Dazu kommen die 50 umsatzstärksten Schweizer Unternehmen, die 15 Versicherungen mit dem höchsten Prämienvolumen und die 25 Banken mit der höchsten Bilanzsumme.

Der HarbourClub steigt aus

Das Rating wird seit 2005 unter der Ägide des HarbourClub durchgeführt, dem Netzwerk der Kommunikationsverantwortlichen führender Schweizer Unternehmen. Nun hat dieser aber mittgeteilt, dass er sich aus der Organisation des Ratings zurückzuziehen und das Projekt für eine Zukunftsevaluation an das Center for Corporate Reporting (CCR) zu übergeben.

Zur Begründung des Rückzugs verweist der HarbourClub auf veränderte Anforderungen an die Unternehmensberichterstattung, etwa durch Digitalisierung, Social Media und steigende regulatorische Vorgaben. Zudem sei die Verantwortung für Geschäftsberichte heute breiter abgestützt und beziehe neben Corporate Communications auch Finance, Legal und Nachhaltigkeit ein. Auch künstliche Intelligenz verändere Erstellung, Verbreitung und Nutzung von Unternehmensinformationen. Das CCR biete zu diesen Themen bereits Plattformen an, darunter das Geschäftsberichte-Symposium, den CFO Circle und die Sustainability Working Group, heisst es weiter.

Reto Schneider, Gründer des CCR und Mitinitiant des Geschäftsberichte-Symposiums, kündigt an, das CCR werde in den kommenden Monaten den Dialog mit den relevanten Stakeholdern führen, insbesondere mit Vertretern des Kapitalmarkts. Im Zentrum stehe die Frage, wie ein zukunftsfähiges Rating aussehen solle und wie es weiterhin Mehrwert schaffen könne.

Der Evaluationsprozess ist laut Mitteilung ergebnisoffen. Führt die Analyse zu einem positiven Ergebnis, könnte ab 2028 ein Nachfolgeformat samt Veranstaltung lanciert werden. Geprüft wird zudem, ob für 2027 eine Übergangslösung möglich ist. (pd/spo)

Alle Detailresultate sowie die PDFs der bewerteten Berichte inklusive der Vorjahre sind auf der Plattform gbrating.ch zu finden.