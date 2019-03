Fenaco Genossenschaft: Silja Stofer wird Kommunikationschefin

Silja Stofer übernimmt per 1. Juli 2019 die Leitung der Unternehmenskommunikation (UK) der Fenaco Genossenschaft, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie folgt auf Alice Chalupny, welche als Leiterin Unternehmenskommunikation zur Versicherungsgesellschaft Mobiliar wechselt (persoenlich.com berichtete).



Stofer absolvierte den Diplomlehrgang zur Hôtelière-Restauratrice HF an der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern und bildete sich an der Universität Basel mit einem MAS in Marketing Management und Betriebswirtschaft weiter. Zudem verfügt sie über ein CAS in Online Marketing Communications und Digital Innovation der Fachhochschule Nordwestschweiz.



Die gebürtige Luzernerin sammelte zwischen 1999 und 2003 journalistische Erfahrungen als Kolumnistin und freischaffende Mitarbeiterin bei den Luzerner Regionalzeitungen «Surseer Woche» und «Sempacher Woche». Zwischen 2002 und 2007 war sie in verschiedenen Gastronomieunternehmen in der Deutsch- und Westschweiz tätig.



2008 wechselte sie zur Gastronomiegruppe ZFV-Unternehmungen in Zürich, wo sie mit dem Aufbau einer umfassenden Marketing- und Kommunikationsabteilung betraut wurde. 2015 wechselte die heute 35-Jährige zum Zürcher Stadtspital Waid, wo sie die Leitung von Kommunikation und Marketing übernahm und 2017 zur stv. Leiterin des Direktionsstabes ernannt wurde. Stofer wohnt im Kanton Luzern, ist verheiratet und Mutter eines Sohnes.



