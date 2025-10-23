Swiss Re: Silje Skogstad wird Kommunikationschefin

Publiziert am 23.10.2025

Silje Skogstad wird Chief Communications and Public Affairs Officer beim Rückversicherer Swiss Re. Die 53-jährige Norwegerin wechselt von der Posten Bring Group, wo sie für Strategie, Nachhaltigkeit und Kommunikation zuständig war, zu Swiss Re. Zu ihrem Aufgabenbereich bei Swiss Re gehört auch die Leitung des Swiss Re Institute, des makroökonomischen Think Tanks des Unternehmens.

Skogstad bringt laut einer Mitteilung eine Vergangenheit im Finanzjournalismus bei Bloomberg News sowie 20 Jahre Erfahrung in der globalen Logistikbranche mit, hauptsächlich bei der DHL Group in Deutschland. In ihrer Karriere leitete sie sowohl Kommunikations- als auch Strategiefunktionen und bringt eine kommerzielle Denkweise sowie strategische Perspektive mit.

Ihr Vorgänger Jan Müller leitete die Swiss-Re-Konzernkommunikation während sechs Jahren und verlässt das Unternehmen für eine neue Position ausserhalb von Swiss Re. Der heute 56-jährige Müller kam 2019 zu Swiss Re, nachdem er Führungspositionen bei EADS (Airbus), Deutsche Post DHL und der Volkswagen Group innehatte. Seine Laufbahn begann er als Redenschreiber für Angela Merkel. (pd/cbe)