Das international tätige, Schweizer Familienunternehmen Simatec aus Wangen an der Aare entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Instandhaltung von Walzlägern unter den Produktbrands «Simalube», «Simatherm» und «Simatool». Der automatische Schmierstoffgeber Simalube sei das umsatzstärkste Produkt und werde über ein weltweites Händlernetz vertrieben, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem Simalube-Fett- und Ölspender wurde Simatec in diesem Geschäftsfeld laut eigenen Angaben «zu einem der führenden Anbieter am Weltmarkt».

Begonnen habe alles mit einem Design-Wettbewerb für die Simalube-Etiketten. Studio Thom Pfister habe diesen gewonnen und erarbeite nicht nur für Simalube ein neues Kleid, sondern werde mit der Entwicklung des Rebrandings für alle Marken beauftragt. Die Dachmarke Simatec und die Produktmarken seien überarbeitet worden. Das neu entwickelte Designelement verbinde die einzelnen Marken. Die Bildwelt, Icons und Layouts der Drucksachen seien neu definiert und das Screendesign für die Website sei erstellt worden. Der Roll-Out des neuen Auftritts findet fortlaufend statt und soll im Jahr 2023 abgeschlossen sein – passend zum 40-Jahr-Firmenjubiläum im Juli 2023.

Verantwortlich bei Simatec: Mischa Wyssmann (CEO), Peter Aebi (Leiter Product Management), Ivo Sonderegger (Marketing & Communications), Angela Kalousek (Marketing & Communications); verantwortliche bei Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director, Idee/Konzept), Ursula Rytz (Beratung), Roland Zenger (Art Director), Daniel Hackiewicz (Graphic Design & Web Development), Juli Martinelli (Graphic Design), Laura Capponi (Brand Consultant). (pd/tim)