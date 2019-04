Brand Affairs: Simon Wüthrich stösst zur Geschäftsleitung

Simon Wüthrich verstärkt per 15. April 2019 das Team von Brand Affairs, wie die Agentur für Markenstrategie und Public Relations in einer Mitteilung schreibt. Als Account Director wird er Kunden bei der strategischen und konzeptionellen Arbeit sowie der konsistenten Umsetzung der Markenstrategie und Kommunikationsplanung begleiten. Zudem wird er Mandate im Bereich Reputations-Management für die neue Plattform Reputation Affairs übernehmen. Als Geschäftsleitungsmitglied zeichnet er verantwortlich für die Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung der Agentur, wie Brand Affairs mitteilt.



Wüthrich war zuvor fünf Jahre lang verantwortlich für die Markenführung sowie die interne und externe Kommunikation der Digitalagentur Webrepublic. Er habe die 2009 gegründete Agentur national und international bekannt gemacht, öffentliche Auftritte der Geschäftsleitung und wichtiger Experten geplant und betreut sowie die Planung und Umsetzung von Content Marketing- und Social-Media-Kampagnen verantwortet, heisst es in der Mitteilung.

«Es waren fünf spannende und lehrreiche Jahre bei Webrepublic. Ich freue mich nun darauf, bei Brand Affairs als Mitglied der Geschäftsleitung unternehmerische Verantwortung zu tragen – und mich in neue Themen einzuarbeiten», sagt Wüthrich auf Anfrage von persoenlich.com zu seinem Wechsel.



Vor seiner Zeit bei Webrepublic stellte Wüthrich im Brand Management der Zürcher Taschenmanufaktur Freitag sicher, dass der unverwechselbare Charakter der Kultmarke auch online zur Geltung kommt. 2016 hat er an der HWZ Zürich bei Peter Felser den CAS «Brand Leadership» absolviert. Zuvor hat Wüthrich Geschichte, Philosophie und Neue Deutsche Literatur an der Universität Zürich und Humboldt Universität zu Berlin studiert. Neben dem Studium hat er als Journalist für die NZZ und die «Zürichsee-Zeitung» und als Blogger und Redaktionsleiter für Peter Hogenkamps «Blogwerk» gearbeitet. (pd/wid)