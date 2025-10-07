Aroma: Simone Bobst übernimmt Hub Services

Publiziert am 07.10.2025

Simone Bobst leitet bei Aroma neu zusätzlich die Hub Services und verantwortet damit sowohl die Unternehmenskultur als auch die operative Steuerung des internen Knotenpunkts für Projekte, Prozesse und Teams. «People & Culture bedeutet für mich, Chancen sichtbar zu machen, Potenziale zu entfalten und ein Umfeld zu schaffen, das inspiriert und stärkt», wird Bobst in einer Mitteilung zitiert.

Bislang wurde der Hub Services von Alexander Hauri geleitet, Partner bei Aroma. Er gibt die Verantwortung bewusst ab, um sich künftig stärker auf die strategische Weiterentwicklung der Kreativagentur und übergeordnete Themen in der Geschäftsleitung zu konzentrieren, heisst es auf Anfrage.

Die Agentur beschäftigt über 140 Spezialistinnen und Spezialisten in den Bereichen Branding, Design, Innenarchitektur und Live Communication. Aroma ist im Eigentum der geschäftsführenden Partner Eugen Brunner, Alexander Hauri, Lukas Meier und Roger Stämpfli. (pd/cbe)