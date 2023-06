IRF: Simone Frei als Beraterin gestartet

IRF erweitert sein Team. Seit 1. Mai unterstützt Simone Frei das Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation als Beraterin. Sie verstärke IRF insbesondere in den Bereichen Digital Communications und Social Media sowie Corporate Communications, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Betriebswirtschafterin startete ihre Berufskarriere im Corporate Banking einer Grossbank. Seit mehr als 20 Jahren liegt der Fokus ihrer Tätigkeiten im Marketing und in der Kommunikation, unter anderem im IT-Grosshandel, im Gesundheitswesen oder an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Zuletzt verantwortete sie den Aufbau und die Weiterentwicklung des digitalen Marketings in einem Detailhandelsunternehmen. Nebst einer breiten Berufserfahrung bringt Simone Frei einen CAS in Corporate Communications sowie in Digital Marketing mit. (pd/wid)