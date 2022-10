Farner: Simone Saner wird Lead Marketing

Um die Expansion der Kommunikationsagentur in der Schweiz und in Europa zu unterstützen, baut das Unternehmen eine neue Eigenmarketingabteilung für Farner auf. In einer ersten Phase sollen die Markenbekanntheit und Leadgenerierung gestärkt und eine Marken-Architektur geschaffen werden. Im September 2022 kam die Videoagentur Yoveo zu Farner und integriert seither ihre Video-Kompetenzen ins 360-Grad-Angebot der Schweizer Kommunikationsagentur. Nun holt Farner mit Simone Saner holt eine ausgewiesene Marketing-Expertin an Bord, wie es in einer Mitteilung heisst.

«In dieser dynamischen Wachstumsphase ist eine interne Kommunikationsabteilung sehr wichtig», erklärt Markus Gut, Head of Farner Branding & Change, laut Mitteilung. «Damit wir ein einheitliches Erscheinungsbild für Farner garantieren können und gegen aussen gestärkt wahrgenommen werden, müssen wir unserem Eigenmarketing eine bedeutende Rolle zutragen.»

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, investiert Farner in ein neues Eigenmarketing. Mit Simone Saner stiess per Oktober 2022 eine ausgewiesene Marketing-Expertin als Lead Marketing zu Farner und kümmert sich neu um die Eigenmarke der Agentur. «Ich freue mich sehr darauf, mein ganzes Know-how und meine Erfahrungen bei Farner anzuwenden. Diese spannende Wachstumsphase möchte ich gerne mitgestalten», wird Saner in der Mitteilung zitiert.



Als Lead Marketing bei der internationalen Digitalagentur Dept mit Hauptsitz in Holland verantwortete Simone Saner mit einem Team von zwei Mitarbeiterinnen während vier Jahren den Bereich Eigenmarketing. Zuvor war sie auf Kunden- wie auf Agenturseite erfolgreich in der Kommunikation tätig. Simone Saner verfügt über einen eidgenössischen Marketingabschluss und ein CAS Leadership der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW.



Auf Wachstumskurs ergänzt Farner derzeit seine Kompetenzen mit unterschiedlichen Agenturen, welche die Farner Gruppe mit spezifischer Expertise bereichern. (pd/mj)