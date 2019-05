Die Swiss Deluxe Hotels würden heute stärker denn je dastehen, heisst es in einer Mitteilung. Zum guten Resultat mit dazu beigetragen habe in den letzten sieben Jahren deren Geschäftsstelle unter der Leitung von Siro Barino.

Barino hatte seine Aufgaben am 1. Januar 2012 angetreten und wird die Geschäftsführung per 30. Juni 2019 übergeben. Er widmet sich neben seiner bestehenden Agentur für strategische Kommunikationsberatung unter anderem zwei von ihm neu gegründeten Start-ups, MomentX, einer Plattform für neues Bewusstsein und Inspiration der Menschen, sowie eines internationalen 5-Stern-Springreitturniers in St. Moritz.

Barino habe für die 40 Swiss Deluxe Hotels wichtige strategische Partnerschaften aufgebaut, die erfolgreiche Neupositionierung der Vereinigung vollzogen und damit einhergehend die internationale Wahrnehmung und geschäftliche Basis der wichtigsten 5-Sternehäuser der Schweiz stetig verbessert, heisst es in der Mitteilung weiter.

Barino war zuvor Head Media Relations der Credit Suisse Group. Von 1999 bis 2001 war er Head Corporate Communications der Swissair und Pressesprecher der SAirGroup. Von 1993 bis 1996 war Barino als Wirtschaftsredaktor und Ressortleiter Wirtschaft sowie als Moderator für das Schweizer Fernsehen (SF1, Schweiz 4, SPLUS) vor und hinter der Kamera tätig, von 1987 bis 1993 als Moderator und Redaktor für die Schweizer Radiosender Radio Z (heute Radio Energy) und Radio 24. (pd/cbe)