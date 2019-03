Designsensor und Previon+ haben zusammen mit Six das neue Intranet für die Betreiberin der Schweizer Finanzmarktinfrastruktur entwickelt. Die neue personalisierte News- und Informationsplattform ist weltweit allen Mitarbeitenden an allen Standorten von Six zugänglich, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Six rücke mit dem neuen Intranet eine schnelle, schlanke und nutzerzentrierte Informationsbeschaffung in den Vordergrund. Das Intranet helfe Mitarbeitenden in kurzer Zeit die benötigten Informationen zu finden. Alle Informationen seien auf Desktops, Tablets und Smartphones zugänglich. Designsensor hat im Rahmen des Projekts die verschiedenen Designs für Six entwickelt.

System lernt von seinen Nutzern

Bei der Gestaltung sei es zentral, das Arbeitsumfeld und die Nutzungsgewohnheiten der Mitarbeitenden zu verstehen. Via sogenannter Personas und User Journeys werde eine Informationsarchitektur entwickelt, die dem Projektteam als Leitlinie dienten. Bereits nach fünf Monaten Konzept- und Entwicklungszeit ging die Plattform live.

Die rasche Einführung war nur dank einer hohen Agilität und dem kontinuierlichen Nutzereinbezug möglich. Entsprechend wurden regelmässig qualitative Nutzertests durchgeführt. Die Nutzerfeedbacks waren eine wichtige Quelle für die Entwicklung von passenden Nutzungsszenarien.

Verantwortlich bei Previon: Thomas Husmann (Head Data Insights); verantwortlich bei Six: Stephan Meier (Head Internal Communications Six), Urban Hess (Senior Project Manager), Ursula Seeberger, (Internal Communications), Hrvoje Tkalcec (External Communications). (pd/log)