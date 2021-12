Seit der Saison 2021 geht der beliebte Familienskitag «Famigros Ski Day» unter dem neuen Namen «Migros Ski Day» an den Start. Zwischen Dezember 2021 und Ende März 2022 wird der Event insgesamt 18 Mal in den familienfreundlichsten Skigebieten der Schweiz durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Teil.ch wurde beauftragt, den gesamten Markenauftritt für den «Migros Ski Day» zu entwickeln. Das neue Erscheinungsbild sei ein Mix aus illustrativen Winterlandschaften, organischen Formen und Figuren im Comicstil, kombiniert mit freigestellten Fotografien. Geprägt werde es zudem durch das «reduzierte Farbspektrum, welches Klarheit und Wiedererkennung» schaffe.

Konzipiert und gestaltet wurde der gesamte dreisprachige Kommunikationsauftritt, wie es weiter heisst. Vom Logo, über das Farbklima, die Illustrationen bis hin zum UI/UX-Design der Website. Zudem wurden sämtliche Drucksachen, die werbetechnischen Produkte, die Signaletik, sowie Animationen für die Rennvideos entwickelt.



Wer sich noch für einen der Migros Ski Days anmelden will, muss sich gemäss Mitteilung sputen. Nach einem erfolgreichen Kampagnenstart seien bereits 11 der 18 Events ausgebucht (Stand: 6. Dezember 2021). Rund 13'900 Personen hätten sich inzwischen angemeldet, dies entspreche 85 Prozent der verfügbaren Plätze. Das erste Plauschrennen findet am 18. Dezmeber 2021 am Flumserberg statt.

Verantwortlich beim Migros-Genossenschafts-Bund: Caesar Keller (Projektleiter Sponsoring & Events); verantwortlich bei Swiss-Ski: Sabrina Näf (Projektleiterin Migros Ski Day); verantwortlich bei Teil.ch: Alain Zeiter (Konzept/Beratung), Martin Zeiter (Kreative Leitung), Tina Eggimann (Kreation); Netnode (Technische Umsetzung Website). (pd/tim)