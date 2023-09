Department of Noise: Smile lanciert neue Sound Identity

Smile ist eine der führenden Schweizer Onlineversicherung und konnte sich als digitaler Lifestyle-Brand positionieren. Dies gelang unter anderem über das konsequent und kanalübergreifend umgesetzte Influencermarketing, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu wurden Anfang des Jahres erste Aktivitäten im Metaverse umgesetzt.

Das digitale Geschäftsmodell der Onlineversicherung soll schrittweise in weiteren europäischen Märkten skaliert und in Österreich im ersten Markt ausserhalb der Schweiz umgesetzt werden. Durch die Einführung einer markanten Sound Identity will die Marke nun ihre Relevanz im digitalen Raum weiter ausbauen.

«Im digitalen Raum relevant zu bleiben ist ein anhaltender Prozess», sagt Joséphine Chamoulaud, Head Marketing, Brand & Digital Experience bei Smile. «Unsere neue Sound Identity wird uns bei dieser Aufgabe nachhaltig unterstützen, indem sie unser Markengefühl kanalübergreifend festigt.»

Fabienne Braunschweiler, Brand & Communication Manager Europe bei Smile, fügt hinzu: «Die Ambition bei der Entwicklung unseres Brandsounds war, durch konsequente Reduktion unsere Kompetenz als erfahrene Onlineversicherung herauszuheben und gleichzeitig unsere Positionierung als digitaler Lifestyle-Brand weiter zu stärken. Durch die schmissige Integration des Brand-Namens im Audio Logo haben wir zusätzlich eine überzeugende Antwort auf das Second-Screen-Phänomen gefunden.»

Der neue Brandsound sowie das Audio Logo von Smile ist in der laufenden Herbstkampagne zu hören – und zwar eben über sämtliche multimedialen Kanäle hinweg.

Verantwortlich bei Smile: Fabienne Braunschweiler (Brand & Communication Manager Europe), Joséphine Chamoulaud (Head Marketing, Brand & Digital Experience), Ivana Gonzalez (Lead New Business), Jonathan Barreiro (Lead Business Development), Stefano de Filippis (Head Front Office After Sales); verantwortlich bei Department of Noise: Florian Goetze und Ph!L!pp Schweidler (Strategy, Creative Direction & Production), Yves Gerber (Creative Producer). (pd/wid)