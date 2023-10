Department of Noise: So klingt die St. Galler Kantonalbank

Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) hat schon länger erkannt, dass der durchgängige Einsatz von Sound in ihrer Kommunikation ihrer Marke gesteigerte Emotionalisierung und mehr Wiedererkennung bietet. Nun hat sie eine auf markenstrategischer Ebene abgestützte Sound Identity entwickelt, welche die Brandexperience auf sämtlichen multimedialen Kanälen optimal unterstützt.

Laut einer Mitteilung soll die St. Galler Kantonalbank «locker und lebendig» klingen – und damit den Markenprinzipien folgen, die für eine sympathische Partnerschaft stehen. Die Aspekte «Verlässlichkeit und Kompetenz» seien bei einer Kantonalbank bereits über ihre Geschichte und die damit verbundene visuelle Identität abgedeckt, so Philipp Schweidler, Director Strategy & Creation bei Department of Noise, und ergänzt: «Dazu komplementäre Aspekte der Marke zu inszenieren, ist eine der grossen Stärken von Audio Branding – und entspricht uns sehr.»

«Eine Sound-Welt zu schaffen, die unserer DNA entspricht, aber trotzdem zukunftsgerichtet ist und andere Markenelemente optimal ergänzt, war unser Ziel», wird Simon Fuchs, Leiter Marketing bei der SGKB, in der Mitteilung zitiert. «Wir nehmen auf der Soundebene eine Haltung ein, die erfrischend ist – und uns trotzdem entspricht.»

Um dies nicht einfach nur ins Blaue zu behaupten, wurden mit «MeloMetric», dem von Department of Noise entwickelten Survey-Tool, 250 interne und externe Stakeholder befragt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Damit sei die angestrebte Wirkung auf empirischer Ebene validiert worden – und es habe auch ein Puls betreffend Markenfit und Gefallen genommen werden können. «Die erhobenen Daten haben das Resultat nicht nur gestützt, sondern es durch gezielte Iteration nochmals besser gemacht», so Simon Fuchs. «Wir haben damit die perfekte Balance von strategieorientierten, kreativen Ideen und datengestützter Zielgruppenmeinung erreicht. Somit war auch der Weg frei für den konsequenten Einsatz der daraus abgeleiteten Sound Assets – sie tragen jeden Tag wirkungsvoll zu einer stimmigen und wiedererkennbaren Gesamterscheinung unserer Marke bei.»



SGKB Audiologo



SGKB Investment Talk Intro/Outro



Porträt einer SGKB-Kundin





Verantwortlich bei SGKB: Simon Fuchs (Leiter Marketing), Nathalie Eggli (Leiterin Werbung und Promotion), Markus Schlumpf (Multimedia Produzent); verantwortlich bei Festland: Daniel Peterer; verantwortlich bei Department of Noise: Florian Goetze und Philipp Schweidler (Strategy, Creative Direction & Production), Yves Gerber (Creative Producer). (pd/cbe)