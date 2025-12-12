Publiziert am 12.12.2025

Die Funktion des Leiters Marketing & Market Communications übernimmt Markus Bucheli, der gleichzeitig als Head of Branding & Sponsoring International fungiert, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Ihm unterstellt sind Marc Hallauer (Head of Branding & Advertising), Urs Schwegler (Head of Sponsoring & Experience Marketing), Roland Altherr (Head of Digital Touchpoints) sowie Jens Wiesenhütter (Head of Market Communications & Content Marketing).

Die Corporate Communications leitet Roberto Brunazzi. Diesem unterstehen Eric Zeller (Head of Group External Communications / Press Office), Tobias Löffler (Head of Group Internal Communications) und Marco Natoli (Head of Group Public Affairs & Corporate Publishing).

Zur künftigen Markenidentität äusserte sich das Unternehmen zurückhaltend. Beide Marken – Helvetia und Baloise – würden weiterhin über grosses Vertrauen und starke regionale Verankerung verfügen. Ziel sei nicht, diese Identitäten zu verwischen, sondern ihre jeweiligen Stärken gezielt einzusetzen und mit Helvetia Baloise eine neue Marke zu schaffen. Das Unternehmen entwickle ein durchdachtes Markenerscheinungsbild, das beide Welten vereinen soll. Die offizielle Vorstellung des neuen Markenauftritts erfolgt am Capital Markets Day am 15. April.

Der fusionierte Konzern verfügt über zwei Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und einen Marktanteil von rund 20 Prozent. Jeder dritte Schweizer Haushalt ist künftig bei Helvetia Baloise versichert oder regelt dort seine Vorsorge. (nil)