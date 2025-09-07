Publiziert am 07.09.2025

Dylan wurde von Nik Hartmann, David Schärer gegründet (persoenlich.com berichtete). Mit an Bord ist auch die Konzertveranstalterin und Managementagentur Gadget. Die Agentur setzt auf emotionale Markenkommunikation und entwickelt dazu Kommunikationsstrategien, die Emotionen und Erlebnisse bei Zielgruppen ansprechen.





Das Studio Thom Pfister übersetzt diese Vision «in ein kreatives Markenerlebnis». Das geschieht mit «einer kraftvollen und frischen Bildsprache, kombiniert mit einer passenden Wortmarke Dylan als Logo», heisst es in einer Medienmitteilung weiter.

Dylan arbeitet bereits für Kunden wie Raiffeisen Schweiz, Pro Juventute und die Getränkemarke Oasis. (pd/nil)