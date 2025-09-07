Dylan wurde von Nik Hartmann, David Schärer gegründet (persoenlich.com berichtete). Mit an Bord ist auch die Konzertveranstalterin und Managementagentur Gadget. Die Agentur setzt auf emotionale Markenkommunikation und entwickelt dazu Kommunikationsstrategien, die Emotionen und Erlebnisse bei Zielgruppen ansprechen.
Das Studio Thom Pfister übersetzt diese Vision «in ein kreatives Markenerlebnis». Das geschieht mit «einer kraftvollen und frischen Bildsprache, kombiniert mit einer passenden Wortmarke Dylan als Logo», heisst es in einer Medienmitteilung weiter.
Dylan arbeitet bereits für Kunden wie Raiffeisen Schweiz, Pro Juventute und die Getränkemarke Oasis. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Dylan: Nik Hartmann (General Manager, Co-Founder) David Schärer (Director Strategy, Co-Founder), Oliver Rosa (Chairman, Co-Founder), Maude Federspiel (Account Director & Content Lead), Daniel Koch (Copywriter), Michi Frank (Senior Advisor); verantwortlich bei Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director), Roland Zenger (Art Director), Daniel Hackiewicz (Senior Designer & Web Developer), Sharon Moor (Graphic Designer), Ursula Rytz (Senior Consultant).