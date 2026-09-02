Die neue Soundidentität soll Sunrise künftig auch an Audio-only-Touchpoints wiedererkennbar machen und über Kampagnen, Social Media, Events, Apps, TV-Box, Retail sowie Service-Anwendungen hinweg zum Einsatz kommen, erklärt die Soundagentur Toniq in einer Mitteilung.
Grundlage der Sound Identity ist das von Toniq entwickelte «Aurora-Prinzip» mit den drei Polen Bold, Alive und Epic. Je nach Situation würden diese unterschiedlich gewichtet, sodass Sunrise etwa bei einem Sportevent aktivierend, in einer Service Journey zurückhaltender oder in einem Brand Movie emotionaler klinge, so das Unternehmen.
Verbindung sei zentral für das Unternehmen: Sunrise bringe Menschen etwa bei Skirennen, Eishockeyspielen, Konzerten und Festivals zusammen, betont Sandro Tschuor, Senior Director für Brand & Marketing Communications bei Sunrise, in der Mitteilung. Mit der neuen Sound-DNA und dem Sound Logo hole man die Musik in die Markenidentität und schaffe eine zusätzliche Wiedererkennungsebene
Flavian Malär, Brand Manager bei Sunrise, erklärt, es sei wichtig gewesen, dass Sunrise nicht überall gleich klinge, aber klar erkennbar bleibe. Das Soundlogo bilde dabei das zentrale Element.
Die Sound-DNA-Ansätze seien im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses mit Toniqs Befragungsformat MeloMetriq bei Kundinnen und Kunden, potenziellen Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden auf Wirkung, Gefallen und Markenpassung geprüft und anschliessend zum finalen Sound geschärft worden, heisst es weiter. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Sunrise: Sandro Tschuor (Senior Director für Brand & Marketing Communications), Flavian Malär (Brand Manager), Anna Leutar (Head of ATL & Brand Campaigning), Annika Becker (Head of Perf. Marketing & Digital Comms), Simone Höller (Digital Marketing Creative Manager), Martin Bruellhardt (Head of Sales Experience), Petra Gerber (Head of Social Media & Digital Content), Andreas Jäggi (Senior Marketing Manager), Chantale Grondfield (Senior Market Research Manager); verantwortlich bei Toniq: Alexandra Salomão (Consultant), Florian Goetze (Creative Director), Dominique Dreier und Kilian Spinnler (Creative Producer), Yves Gerber (Head of MeloMetriq) Ph!L!pp Schweidler (Director Strategy).