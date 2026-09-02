Publiziert am 02.09.2026

Die neue Soundidentität soll Sunrise künftig auch an Audio-only-Touchpoints wiedererkennbar machen und über Kampagnen, Social Media, Events, Apps, TV-Box, Retail sowie Service-Anwendungen hinweg zum Einsatz kommen, erklärt die Soundagentur Toniq in einer Mitteilung.

Grundlage der Sound Identity ist das von Toniq entwickelte «Aurora-Prinzip» mit den drei Polen Bold, Alive und Epic. Je nach Situation würden diese unterschiedlich gewichtet, sodass Sunrise etwa bei einem Sportevent aktivierend, in einer Service Journey zurückhaltender oder in einem Brand Movie emotionaler klinge, so das Unternehmen.

Verbindung sei zentral für das Unternehmen: Sunrise bringe Menschen etwa bei Skirennen, Eishockeyspielen, Konzerten und Festivals zusammen, betont Sandro Tschuor, Senior Director für Brand & Marketing Communications bei Sunrise, in der Mitteilung. Mit der neuen Sound-DNA und dem Sound Logo hole man die Musik in die Markenidentität und schaffe eine zusätzliche Wiedererkennungsebene

Flavian Malär, Brand Manager bei Sunrise, erklärt, es sei wichtig gewesen, dass Sunrise nicht überall gleich klinge, aber klar erkennbar bleibe. Das Soundlogo bilde dabei das zentrale Element.

Die Sound-DNA-Ansätze seien im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses mit Toniqs Befragungsformat MeloMetriq bei Kundinnen und Kunden, potenziellen Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden auf Wirkung, Gefallen und Markenpassung geprüft und anschliessend zum finalen Sound geschärft worden, heisst es weiter. (pd/spo)