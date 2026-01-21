Energy Gruppe Schweiz: Sofie Kaufmann Nobs wird Finanzcheffin

Publiziert am 21.01.2026

Sofie Kaufmann Nobs übernimmt per 1. April die Position der Chief Financial Officer (CFO), teilt die Energy Gruppe Schweiz mit. Mit ihrer Ernennung wird sie Mitglied der Geschäftsleitung der Energy Gruppe Schweiz.

Kaufmann Nobs ist seit 2023 bei Ringier tätig. Aktuell verantwortet sie als Finance Manager Strategic Projects konzernweite strategische Finanz- und Transformationsprojekte. Zuvor war sie als Managerin Strategy & Business Development bei Ringier tätig. Vor ihrem Wechsel zu Ringier arbeitete sie mehrere Jahre in verschiedenen Audit- und Consulting-Funktionen bei KPMG Schweiz.

Nicole Dechev ist seit Frühjahr 2018 CFO der Energy Gruppe Schweiz. Neben ihrer Funktion bei Energy ist sie Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss Media Cast AG sowie des Verbands Schweizer Privatradios (VPR). (pd/spo)